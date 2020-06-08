Прокуратура

Суд в Ингушетии заблокировал 10 сайтов за торговлю снюсом

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Магасский районный суд поддержал требования надзорного ведомства о закрытии интернет-сайтов с информацией о продаже жевательного табака, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Прокуратура Назрановского района в ходе мониторинга сети Интернет выявила 10 сайтов, на которых сообщалось о возможности приобретения снюса — жевательного табака дистанционным способом», — отметил собеседник издания.

По его данным, согласно федеральному закону от 23 февраля 2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» запрещается розничная торговля табачной продукцией в торговых объектах, не предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи.

Кроме того, запрещена ее продажа на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционно с использованием автоматов и иными способами.

В целях устранения обнаруженных нарушений прокуратура направляла в суд 10 административных исков о признании этой информации запрещенной к распространению в России.

Требования прокуратуры полностью удовлетворены, доступ к Интернет-ресурсам заблокирован.

Напомним, в марте этого года в первом чтении Народное собрание Ингушетии приняло закон о запрете оборота бестабачной никотиносодержащей продукции. Законопроект разработан фракцией «Единая Россия» в городском совете Назрани и внесен в парламент 19 февраля 2020 года.

Принимая во внимание приоритет охраны здоровья детей, а также низкую социальную ответственность распространителей подобной продукции, принятие законопроекта с полным запретом оборота представляется своевременным и обоснованным, считает его автор, члена горсовета Марата Озиев.

В результате эффективной работы удастся избавить регион от этой проблемы. При этом члены горсовета поясняли, что благодаря республиканскому закону под запрет попадут снюсы, вейпы, насваи.

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