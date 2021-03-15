Суд в Ингушетии заблокировал 10 сайтов по продаже снюса и поддельных документов

Как отметили в пресс-службе прокуратуры Ингушетии, в статье 9 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусмотрена возможность ограничения доступа к информации в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направляла в суд 10 административных исков о признании этой информации запрещенной к распространению в России.

Требования прокуратуры полностью удовлетворены, доступ к интернет-сайтам заблокирован.