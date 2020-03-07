Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в превышении полномочий экс-заместителя мэра Назрани

«Арестованный в прошлом году бывший чиновник отпущен под домашний арест», — сказал источник.

Он был задержан в ноябре минувшего года и взят под стражу по ходатайству следствия.

Все это время он содержался в местном СИЗО в Карабулаке.

По данным МВД, в 2017 году мэрия Назрани и одно из ГУП заключили фиктивный контракт на устройство водопровода с установкой водонапорных башен и бурением артезианских скважин. Однако работы выполнены не были. Несмотря на это, 24 млн бюджетных рублей были выведены на счета сторонних организаций.

Более того, муниципальный контракт, который публиковался на официальном сайте госзакупок, был заключен с нарушением федерального закона.