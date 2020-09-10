Суд наложил арест на имущество обвиняемого в уклонении от уплаты более 30 млн руб. налогов в Ингушетии

«По версии следствия, руководитель ООО, осуществляющего строительство жилых сооружений и дорог, а также продажу стройматериалов, с 1 января 2015 по декабрь 2017 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 30 млн рублей», — сказал собеседник издания.

По его информации, в налоговую декларацию мужчина внес ложные сведения.

В ходе предварительного расследования для возмещения ущерба суд наложил арест на имущество обвиняемого.

Действия 46-летнего местного жителя квалифицированы по ч.1 ст.198 УК России (уклонение физического лица от уплаты налогов путем непредставления налоговых деклараций, совершенное в крупном размере).

После утверждения обвинительного заключения прокурор направил уголовное дело в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.