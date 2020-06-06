Экология

Субботник по очистке берегов реки Асса в Ингушетии приурочили ко Дню республики и празднику экологов

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Сегодня в Сунженском районе Ингушетии пройдет экологический субботник в рамках акции «Вода России». Мероприятие приурочено ко Дню республики и профессиональному празднику экологов.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, в ходе субботника планируется очистить от мусора берега реки Асса близ сельских поселений Нестеровское, Алхасты и Галашки.

Координатором мероприятия традиционно выступает Минприроды Ингушетии. Волонтерам будет предоставлен инвентарь для уборки, а также мешки, перчатки, индивидуальные средства защиты — маски и дезинфицирующие средства. На местах будет организован сбор мусора и его транспортировка на полигон в городе Сунжа.

На субботник будут привлечены не только сотрудники Минприроды республики и его подведомственных учреждений, но и муниципалитетов. При этом, будет осуществляться строгий контроль за соблюдением дистанции между участниками и всех мер предосторожности.

Напомним, что 4 июня текущего года отмечалось 28-летию образования Ингушской Республики в составе Российской Федерации.

День эколога в России отмечается ежегодно 5 июня.

«Вода России» — ежегодная Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов, в которой Ингушетия принимает активное участие и последние четыре года неизменно занимала первое место среди регионов.

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