Субботник по очистке берегов реки Асса в Ингушетии приурочили ко Дню республики и празднику экологов
Сегодня в Сунженском районе Ингушетии пройдет экологический субботник в рамках акции «Вода России». Мероприятие приурочено ко Дню республики и профессиональному празднику экологов.
Как сообщает пресс-служба Главы и правительства региона, в ходе субботника планируется очистить от мусора берега реки Асса близ сельских поселений Нестеровское, Алхасты и Галашки.
Координатором мероприятия традиционно выступает Минприроды Ингушетии. Волонтерам будет предоставлен инвентарь для уборки, а также мешки, перчатки, индивидуальные средства защиты — маски и дезинфицирующие средства. На местах будет организован сбор мусора и его транспортировка на полигон в городе Сунжа.
На субботник будут привлечены не только сотрудники Минприроды республики и его подведомственных учреждений, но и муниципалитетов. При этом, будет осуществляться строгий контроль за соблюдением дистанции между участниками и всех мер предосторожности.
Напомним, что 4 июня текущего года отмечалось 28-летию образования Ингушской Республики в составе Российской Федерации.
День эколога в России отмечается ежегодно 5 июня.
«Вода России» — ежегодная Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов, в которой Ингушетия принимает активное участие и последние четыре года неизменно занимала первое место среди регионов.