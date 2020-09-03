Студия искусств в Назрани обрела новый статус
Студия искусств в Назрани обрела новый статус, и теперь учреждение будет называться ГКУ «Центральная школа искусств Республики Ингушетия».
Как сообщили представители учебного заведения, распоряжение № 389-р о переименовании подписано председателем ингушского правительства Владимиром Сластениным 1 сентября 2020 года.
Региональному министерству культуры поручено в установленном законодательством порядке внести соответствующие изменения в учредительные документы учреждения.