Студия искусств в Назрани обрела новый статус

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Студия искусств в Назрани обрела новый статус, и теперь учреждение будет называться ГКУ «Центральная школа искусств Республики Ингушетия».

Как сообщили представители учебного заведения, распоряжение № 389-р о переименовании подписано председателем ингушского правительства Владимиром Сластениным 1 сентября 2020 года.

Региональному министерству культуры поручено в установленном законодательством порядке внести соответствующие изменения в учредительные документы учреждения.

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