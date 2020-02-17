Студия искусств станет Центральной музыкальной школой Ингушетии

Как сообщает пресс-служба ведомства, праздничную дату преподаватели Студии искусств отметили концертом в камерном зале Ингушского государственного университета, исполнив десять классических шедевров.

Поздравить коллектив собрались воспитанники и их родители, коллеги из детских школ искусств республики и просто любители живой классической музык.

Директор учреждения Зара Долакова рассказала о творческом пути коллектива и успехах воспитанников. Представляя каждого музыканта, выходящего на сцену, директор отметила вклад педагогов в развитие музыкального образования детей.

Темерлан Дзейтов вручил участникам концерта благодарности и почетные грамоты педагогическому коллективу. Он также озвучил, что уже в текущем году учреждение повысит свой статус.