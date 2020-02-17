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Студия искусств станет Центральной музыкальной школой Ингушетии

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Студия искусств будет реорганизована в Центральную музыкальную школу искусств при Министерстве культуры Ингушетии. Об этом рассказал министр Темерлан Дзейтов на мероприятии, посвященном 15-летию учреждения.

Как сообщает пресс-служба ведомства, праздничную дату преподаватели Студии искусств отметили концертом в камерном зале Ингушского государственного университета, исполнив десять классических шедевров.

Поздравить коллектив собрались воспитанники и их родители, коллеги из детских школ искусств республики и просто любители живой классической музык.

Директор учреждения Зара Долакова рассказала о творческом пути коллектива и успехах воспитанников. Представляя каждого музыканта, выходящего на сцену, директор отметила вклад педагогов в развитие музыкального образования детей.

Темерлан Дзейтов вручил участникам концерта благодарности и почетные грамоты педагогическому коллективу. Он также озвучил, что уже в текущем году учреждение повысит свой статус.

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