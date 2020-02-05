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Студия искусств Ингушетии отметит свое 15-летие концертом классической музыки

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13 февраля в Магасе состоится праздничный концерт, посвященный 15-летию Студии искусств, сообщает пресс-служба учебного заведения.

«Преподаватели Студии искусств подарят зрителям великолепную встречу с живой музыкой. В программе прозвучат произведения для фортепиано, скрипки, альта, саксофона, флейты, гитары, вокальные композиции», — сказано в релизе.

Концерт состоится в концертном зале Ингушского государственного университета. Начало — в 15:00. Вход — свободный.

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