Студия искусств Ингушетии отметит свое 15-летие концертом классической музыки
13 февраля в Магасе состоится праздничный концерт, посвященный 15-летию Студии искусств, сообщает пресс-служба учебного заведения.
«Преподаватели Студии искусств подарят зрителям великолепную встречу с живой музыкой. В программе прозвучат произведения для фортепиано, скрипки, альта, саксофона, флейты, гитары, вокальные композиции», — сказано в релизе.
Концерт состоится в концертном зале Ингушского государственного университета. Начало — в 15:00. Вход — свободный.