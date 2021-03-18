Студия художественного слова «Выдох» приглашает любителей поэзии на интересное мероприятие

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20 марта в Доме культуры сельского поселения Зязиков-Юрт студия художественного слова «Выдох» проведет мероприятие, посвященное Всемирному дню поэзии, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Участников мероприятия ждет живая поэзия от современных авторов республик Северного Кавказа, авторская и бардовская песни. С чтением своих стихов выступят Муса Мартазанов, Алима Куштова, Марина Евлоева, Туган Боков, Батыр Галаев и другие.

Почетным гостем мероприятия станет режиссер из Кабардино-Балкарии Андзор Емкуж, художественный фильм которого «Невиновен» вышел на экраны в 2019 году и растрогал зрителей. Фильм, основанный на реальных событиях, разрушает негативные стереотипы о Кавказе, поднимает проблему нетерпимости в обществе.

Начало мероприятия — в 12:00.

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