Студенты юридического факультета ИнгГУ провели памятное мероприятие, посвященное 77-й годовщине депортации

Организатором мероприятия выступила доцент Лилия Гандарова.

Первокурсники осветили сообщения, включающие в себя исторические справки об очевидцах событий тех лет, а также воспоминания предков, подвергшихся выселению. Студентка четвертого курса Лейла Ведзижева подготовила доклад на тему «Депортация народов СССР 1940-е: международный и геополитический аспекты». С правовой оценкой событий 1944 года выступила докладчица Танзила Бочалова. Мадина Бузуртанова в своем докладе рассказала об ингушских женщинах в период депортации, а Ислам Албогачиев раскрыл тему «Возвращение из депортации».

Подвёл итог мероприятия декан факультета Мовлат-Гирей Дзагиев, который поблагодарил студентов и организаторов.