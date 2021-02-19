Депортация

Студенты юридического факультета ИнгГУ провели памятное мероприятие, посвященное 77-й годовщине депортации

0

Студентами юридического факультета Ингушского государственного университета провели памятное мероприятие, посвященное трагическому для ингушского народа событию — депортации 1944 года, сообщила пресс-служба вуза.

Организатором мероприятия выступила доцент Лилия Гандарова.

Первокурсники осветили сообщения, включающие в себя исторические справки об очевидцах событий тех лет, а также воспоминания предков, подвергшихся выселению. Студентка четвертого курса Лейла Ведзижева подготовила доклад на тему «Депортация народов СССР 1940-е: международный и геополитический аспекты». С правовой оценкой событий 1944 года выступила докладчица Танзила Бочалова. Мадина Бузуртанова в своем докладе рассказала об ингушских женщинах в период депортации, а Ислам Албогачиев раскрыл тему «Возвращение из депортации».

Подвёл итог мероприятия декан факультета Мовлат-Гирей Дзагиев, который поблагодарил студентов и организаторов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Глава бандргруппы ответит в суде за нападения на посты ДПС в Ингушетии и подрыв бронетранспортера
В Ингушетии отработают механизмы взаимодействия ведомств при возникновении лесных пожарах
Из 11 миллиардов рублей долгов Ингушетия уже погасила больше половины суммы
В Ингушетии закупили 10 кубов полезных бактерий для очистки воды
Республиканский закон об архивном деле в Ингушетии — главное событие 2020 года, считает руководитель учреждения
Следственное управление СК России по Ингушетии обратило внимание граждан на телефонную линию «Ребенок в опасности»
В краеведческом музее Ингушетии открылась выставка «Черный февраль — 44»
В Ингушетии состоялся семинар для руководителей хореографических коллективов домов культуры республики
В Магасе в ходе рейда выявили 10 незаконных шлагбаумов
В 2020 году в Ингушетии увеличились разводы, мальчиков родилось больше, чем девочек
В Зязиков-Юрте в рамках акции «Культура для школьников» прошли мастер-классы по национальной кухне

Главное

Яндекс.Метрика

 