Студенты Сунженского колледжа управления и новых технологий приняли участие в правовом часе «Терроризм не имеет лица»

В ходе мероприятия заместитель председателя ИРО Ассоциации юристов России Руслан Цечоев раскрыл уголовно-правовые аспекты терроризма как преступления, меры и сроки наказания, элементы состава преступления.

Принимавшие участие в мероприятии студенты Сунженского колледжа управления и новых технологий задали лектору многочисленные вопросы, в том числе о правовом регулировании информации террористической направленности в соцсетях. Цечоев подробно ответил на вопросы участников встречи.

В ходе мероприятия в читальном зале работала книжная выставка «Терроризм уродует мир», на которой были предоставлены книги, документы и материалы из периодических изданий. Обзор выставки провела организатор правового часа, начальник ПЦПИ Зарема Богатырева.

Участники мероприятия посмотрели и обсудили видеоролик «Террор в России...», в котором рассказывалось о крупных терактах, произошедших за последние 10 лет во всем мире. Учащиеся узнали, что именно молодые люди чаще всего становятся проводниками чуждой и чрезвычайно опасной для общества идеологии. Также студентам рассказали о том, как вести себя в случае возникновения угрозы теракта и в случае захвата в заложники.