Студенты сунженского колледжа провели в Национальной библиотеке мероприятие, посвященное депортации 1944 года

Студенты подготовили программу, в которую вошли рассказы о трагедии февраля 1944 года, основанные на исторических фактах, видеоролики и стихи ингушских поэтов.

Библиотекари подготовили художественно-документальную выставку, на которой были представлены издания о депортации, рассказали об аудиокнигах, выпущенных центром «Доступная среда» для незрячих пользователей библиотеки.

Директор колледжа Макка Гадиева поблагодарила Национальную библиотеку за сотрудничество и поддержку. Она также поделилась воспоминаниями своей матери о высылке и призвала студентов неустанно овладевать новыми знаниями.