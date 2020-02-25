Депортация

Студенты сунженского колледжа провели в Национальной библиотеке мероприятие, посвященное депортации 1944 года

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В Национальной библиотеке Ингушетии прошло мероприятие, посвященное 76-летию депортации ингушского народа, подготовленное учащимися Колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга, сообщает пресс-служба учреждения.

Студенты подготовили программу, в которую вошли рассказы о трагедии февраля 1944 года, основанные на исторических фактах, видеоролики и стихи ингушских поэтов.

Библиотекари подготовили художественно-документальную выставку, на которой были представлены издания о депортации, рассказали об аудиокнигах, выпущенных центром «Доступная среда» для незрячих пользователей библиотеки.

Директор колледжа Макка Гадиева поблагодарила Национальную библиотеку за сотрудничество и поддержку. Она также поделилась воспоминаниями своей матери о высылке и призвала студентов неустанно овладевать новыми знаниями.

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