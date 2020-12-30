Студенты Ингушского госуниверситета стали победителями чемпионата «Абилимпикс»

Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья прошел 10 ноября в колледже сервиса и быта в Назрани. Всего участие в соревнованиях приняли 55 конкурсантов, которые соревновались в следующих компетенциях: психология, туризм, обработка текста, экономика и бухгалтерский учет, медицинский и социальный уход, младшая медицинская сестра по уходу за больными, учитель начальных классов, бисероплетение, вязание крючком и вязание спицами.

29 декабря были подведены итоги чемпионата. Студенты Ингушского госуниверситета, которые готовились под руководством кандидата экономических наук, доцента А. А. Костоевой, заняли призовые места: на первом месте — Мовсар Измайлов, на втором —Лейла Баркинхоева, на третьем — Рамазан Аушев.