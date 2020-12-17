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Студенты Ингушского госуниверситета приняли участие в профориентационном тренинге в рамках проекта «СоциОриентир»

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Студенты Ингушского государственного университета приняли участие в профориентационном тренинге «Диагностика типа информационного метаболизма», который прошел в рамках проекта «СоциОриентир», сообщили в пресс-службе вуза.

«Одна из самых сложных проблем в психологии и соционике на настоящий момент — это правильное определение человеком своего типа информационного метаболизма. Благодаря тренингу каждый участник смог узнать свои сильные и слабые стороны, приоритеты и наклонности, понять, как проработать свои слабые места, узнать, как лучше понимать себя и других людей», — отметил собеседник газеты «Ингушетия».

По словам руководителя проекта «СоциОриентир» Аслана Евлоева, такая работа ведётся не только со студентами, но и со школьниками. В частности, при поддержке регионального министерства образования проходят индивидуальные консультации для школьников 8-11 классов Сунженского и Назрановского районов.

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