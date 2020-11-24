Экология

Студенты Ингушского госуниверситета пополнили ряды «Волонтеров экологов»

0

В Ингушском государственном университете состоялась встреча председателя регионального отделения Всероссийского движения «Волонтеры экологи» Адама Калиматова со студентами, сообщила пресс-служба вуза.

На встрече обсуждались предстоящие проекты и планы на будущее. Адам Калиматов предложил желающим влиться в ряды волонтеров-экологов и принимать участие в экологических акциях, вести общественный экологический мониторинг, повышать экологическую культуру жителей региона.

По его словам, одним из ближайших проектов к реализации станет акция «Собери макулатуру — спаси жизнь!». В рамках акции волонтеры соберут бумажные отходы формата А4 и сдадут на переработку, а вырученные средства пойдут на изготовление домиков с кормушками для бездомных кошек.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии объединят общественные структуры в единый союз для борьбы с распространением наркотиков
В правительстве анонсировали образование совета по развитию мелиоративного комплекса при Главе Ингушетии
Жители Ингушетии могут поздравить своих мам с Днем матери, записав видеоролик
В третьей школе Карабулака 3 декабря пройдёт всероссийский «Урок цифры»
В Ингушетии прошел семинар для работников сельских домов культуры
Ингушский драмтеатр имени Базоркина представит спектакль онлайн «Поспешное замужество»
В сельском поселении Экажево продолжается строительство нового Дома культуры
В Ингушетии растет число случаев заражения Covid-19 — за сутки 82 человека
В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»
Первый вице-премьер Ингушетии проверил качество реализации проекта по реабилитации центрального карабулакского пруда
«Чемпионы добрых дел»: сразу два социальных проекта «Ростелекома» на Юге стали лауреатами международного форума

Главное

Яндекс.Метрика

 