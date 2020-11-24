Студенты Ингушского госуниверситета пополнили ряды «Волонтеров экологов»

На встрече обсуждались предстоящие проекты и планы на будущее. Адам Калиматов предложил желающим влиться в ряды волонтеров-экологов и принимать участие в экологических акциях, вести общественный экологический мониторинг, повышать экологическую культуру жителей региона.

По его словам, одним из ближайших проектов к реализации станет акция «Собери макулатуру — спаси жизнь!». В рамках акции волонтеры соберут бумажные отходы формата А4 и сдадут на переработку, а вырученные средства пойдут на изготовление домиков с кормушками для бездомных кошек.