Студенты ингушских колледжей продолжают трудиться в рамках производственной практики на базе «Сада-гиганта»

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Студенты Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа и Назрановского аграрного колледжа проходят до 10 октября производственное обучение на базе «Сада-гиганта Ингушетия», приуроченное к 80-летию системы профтехобразования в России.

Как отмечает начальник отдела профессионального образования регионального Минобрнауки Марьям Арчакова, студенты СПО помогают аграриям собирать урожай фруктов и в качестве вознаграждения получают денежное стимулирование в размере 1 тыс. рублей за 650 кг.

«Производственная практика — это «площадка знакомства» работодателя и студента, учитывая, что главный вопрос — это трудоустройство выпускников СПО. Во время практики у студента есть возможность отработать теоретические знания, применив их на практике, определиться с темой дипломной работы. Кроме того, любое мероприятие, объединяющее молодёжь в реализации общего дела, позитивно влияет на формирование личности и современных ценностей», — говорит Марьям Арчакова.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки региона, в настоящее время производственное обучение проходят около 120 студентов колледжей. В ходе практики ребята изучают правила правильного сбора урожая, азы практического хранения яблок в хранилище, а также схемы посадки плодовых деревьев.

«Производственная практика на базе сельскохозяйственного предприятия «Сад-гигант» стала для нас очень плодотворной, мы более детально стали понимать отдельные вопросы теории по садоводству», — поделился студент Назрановского аграрного колледжа Амирхан Тамбиев.

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