Конкурс

Студенты Ингушетии могут подать заявку для участия в конкурсе «Мастера гостеприимства»

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Студенты Ингушетии могут подать заявку для участия в конкурсе «Мастера гостеприимства» и выиграть денежный грант до 1,5 млн рублей.

Подать заявку необходимо успеть до 31 января текущего года и выполнить следующие задания: первое задание — самое творческое — записать видеоприглашение в любимый уголок России; второе задание — пройти онлайн-тестирование; третье задание — заполнить информацию о своём проекте, относящемся к развитию внутреннего туризма и индустрии гостеприимства; четвертое задание — выбрать город проведения и приехать на полуфинал; пятое задание — доказать свое мастерство среди победителей региональных полуфиналов, заявить о своем проекте на всю страну.

Для регистрации и получения дополнительной информации надо перейти на сайт, а также можно обратиться в отдел социального проектирования и социально-экономических программ Коммолодежи Ингушетии.

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