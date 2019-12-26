Благотворительность

Студенты ИнгГУ в преддверии новогодних праздников проведут благотворительную акцию для больных детей

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Студенты Ингушского государственного университета в преддверии новогодних праздников проведут благотворительную акцию для больных детей. Информация об этом размещена на странице вуза в «Инстаграм».

28 декабря в рамках ежегодной студенческой акции «Къахетам» («Милосердие») планируется благотворительный выезд в сельское поселение Троицкое Сунженского района, в дом-интернат для детей с задержкой развития.

Планируется помочь в первую очередь продуктами питания и одеждой, но список этим не ограничивается. Все желающие могут принять участие в акции.

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