Студенты ИнгГУ в преддверии новогодних праздников проведут благотворительную акцию для больных детей
Студенты Ингушского государственного университета в преддверии новогодних праздников проведут благотворительную акцию для больных детей. Информация об этом размещена на странице вуза в «Инстаграм».
28 декабря в рамках ежегодной студенческой акции «Къахетам» («Милосердие») планируется благотворительный выезд в сельское поселение Троицкое Сунженского района, в дом-интернат для детей с задержкой развития.
Планируется помочь в первую очередь продуктами питания и одеждой, но список этим не ограничивается. Все желающие могут принять участие в акции.