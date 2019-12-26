Студенты ИнгГУ в преддверии новогодних праздников проведут благотворительную акцию для больных детей

28 декабря в рамках ежегодной студенческой акции «Къахетам» («Милосердие») планируется благотворительный выезд в сельское поселение Троицкое Сунженского района, в дом-интернат для детей с задержкой развития.

Планируется помочь в первую очередь продуктами питания и одеждой, но список этим не ограничивается. Все желающие могут принять участие в акции.