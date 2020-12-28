Студенты ИнгГУ стали победителями регионального конкурса «Бюджет для граждан»

Конкурс проводился в целях выявления и распространения лучшей практики формирования бюджета в формате, обеспечивающем открытость и доступность для граждан информации об управлении общественными финансами.

Заявить о своем проекте мог любой желающий. Оценивала работы экспертная комиссия Минфина Ингушетии. Жюри учитывало достоверность, правильность использования терминологии и соответствие тематике по формированию и использованию средств бюджетов публично-правовых образований. Приветствовалось использование графических цифровых технологий и нестандартный подход. В итоге высокой оценки удостоились две работы студентов ИнгГУ.

Студентка четвертого курса финансово-экономического факультета Луиза Оздоева представила конкурсной комиссии проект бюджетного квеста в формате популярной телевизионной викторины «Своя игра». Конкурсантка разделила игру на четыре категории: «Бюджет», «Налоги», «Бюджетный процесс», «Межбюджетные отношения», распределив вопросы по степени сложности.

Второй победитель — Амалия Битиева, также студентка финансово-экономического факультета, подготовила видеоролик, развивающий в игровой форме представление о бюджете, бюджетной терминологии и особенностях бюджетного процесса, и проект брошюры.

Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и памятными призами.