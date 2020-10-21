К 19 октября учащиеся российских вузов подали более 110 тысяч заявок на участие в состязаниях. В их числе и студенты из республики.

«Вузом — лидером по количеству студентов региона, зарегистрировавшихся на олимпиаду, стал Ингушский государственный университет. Сравнивая статистику по всем четырем сезонам, мы отмечаем ежегодный рост интереса молодежи к олимпиаде «Я — профессионал». В этот раз молодые люди со всей страны подали более 110 тысяч заявок на участие в проекте за первые десять дней», — сказала руководитель олимпиады «Я — профессионал» Валерия Касамара.

По ее словам, в пятерку наиболее популярных направлений четвертого сезона сейчас входят «Лечебное дело и педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Психология», «Экономика», «Математика» и «Биология».

«Но к концу регистрации этот рейтинг может измениться. Студентам, которые хотят принять участие в проекте, я бы посоветовала не откладывать регистрацию на последний день. Конечно, заявки можно подавать вплоть до 24 ноября, но ребята, которые уже зарегистрировались, постепенно получают доступ к демонстрационным вариантам заданий. Так что времени на подготовку к состязаниям у них будет несколько больше», — считает Валерия Касамара.

Регистрация на четвертый сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» открыта на официальном сайте проекта с 8 октября по 24 ноября. В 2020-2021 учебном году олимпиада проводится по 72 направлениям. Каждый студент может принять участие в одном или нескольких из них. Направления охватывают различные сферы — от филологии до авиастроения.

Отборочный онлайн-этап олимпиады стартует 27 ноября. Все задания участники будут выполнять дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап. Он состоится с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я — профессионал» станут известны в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус — денежные премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Олимпиада «Я — профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — один из самых масштабных студенческих конкурсов в стране. Цель проекта — поддержка талантливых студентов разных специальностей, которая позволит им продолжить обучение в ведущем вузе страны и начать карьеру в крупной компании.