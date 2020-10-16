Творчество

Студенты филфака ИнгГУ встретились с народным художником и поэтом республики Мусой Мартазановым

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В Ингушском государственном университете в рамках «Литературной гостиной» прошла встреча с народным художником и поэтом республики Мусой Мартазановым, сообщила пресс-служба вуза.

В мероприятии приняли участие студенты 1-4 курсов и преподаватели кафедры ингушской литературы и фольклора.

В непринужденной обстановке студенты пообщались с писателем о его жизни и творчестве в годы студенческой молодости. Большой интерес вызвали авторские произведения, посвященные поэту и художнику. Особое внимание на встрече было уделено духовно-нравственному воспитанию молодежи.

«Поэзию Мусы Яхьяевича можно сравнить с поэзией известного поэта Капитона Чахкиева, нам всем нужно развиваться не только в одном направлении, но и попробовать себя в других направлениях, как это получается у него. Он не только поэт, но и является всем нам известным народным художником», — отметил декан филологического факультета ИнгГУ Магомед Кулбужев.

 

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