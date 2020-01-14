Студентов из Ингушетии приглашают к участию во Всероссийской олимпиаде по финансовой грамотности

Как сообщает пресс-служба регионального Минфина, олимпиада посвящена возможностям и рискам, связанным с появлением новых финансовых продуктов.

«Участникам предстоит аргументированно отстаивать свою позицию: либо сохранения свободы и «суверенитета потребителя» и, соответственно, его ответственности за принятые финансовые решения, либо патернализма для обеспечения безопасности потребителя и, следовательно, усиления контроля, регулирования и ограничений со стороны государственных органов. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать студенческую команду от 3 до 5 человек и подготовить исследование, включающее в себя анализ сформулированной в кейсе проблемы и аргументацию заданной позиции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задания олимпиады разработаны экспертами экономического факультетами МГУ имени Ломоносова и Минфина России.

Конкурс включает в себя заочный (с 16 декабря 2019 года по 28 февраля 2020 года) и очный (23-24 апреля 2020 года) этапы.

Все участники очного этапа получат памятные призы и подарки, а победители и призеры индивидуального зачета смогут использовать результаты на вступительном экзамене по специальности на программу «Экономическая политика» магистратуры экономического факультета МГУ.