Студентка из Поднебесной будет изучать национальные традиции, живя в ингушской семье

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Республиканские власти намерены реализовать в регионе проект «Россия глазами иностранца», в рамках которого гости из разных стран будут знакомиться с традициями гостеприимства, национальной кухней ингушей. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в Комитете по туризму.

«Казалось бы, о кавказском гостеприимстве сказано все — написаны сотни статей и книг, организованы конференции, сняты фильмы, несмотря на это, кавказское гостеприимство всегда вызывает восторг и удивление. Для приобщения иностранцев к богатой ингушской культуре в республике запускается проект «Россия глазами иностранца», — сказал собеседник издания.

По его словам, в ингушскую семью панируется заселить студентку из Китая.

Гостья из Поднебесной станет полноценным членом семьи на три дня. За это время она будет знакомиться с национальной кухней, культурой, обычаями и традициями гостеприимства ингушей.

Комтуризма приглашает жителей республики принять участие в проекте, направленном на формирование положительного имиджа региона, интереса иностранных туристов к традициям, составляющим главное наследие предков.

Напомним, председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин предложил максимально сократить сроки выдачи пропусков для иностранцев, приезжающих с туристическими целями, рассмотреть возможность выдачи одноразового пропуска при въезде в пограничную зону со сроком на один день.

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