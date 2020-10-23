Конкурс

Студентка из Ингушетии примет участие в финале конкурса «Знаю Кавказ»

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По итогам заочного отбора студентка из Ингушетии Луиза Оздоева вышла в финал первого межрегионального конкурса «Знаю Кавказ», проводимого при поддержке Фонда президентских грантов.

Первый конкурс молодых кавказоведов стартовал в сентябре текущего года. Проект был предложен участниками и экспертами смены «Я — лидер» форума «Машук» в августе 2019 года. Организатором смены выступила президентская платформа «Россия — страна возможностей».

Конкурс состоит из двух частей. Отборочный этап завершился 10 октября. На конкурс зарегистрировалось более двух тысяч студентов из 12 регионов ЮФО и СКФО. Среди участников конкурса представители 21 вуза, обучающихся на бакалавриате, в магистратуре и аспирантуре. Пятьдесят человек, лучше всего справившихся с тестированием, прошли в финал. В том числе и студентка из Ингушетии, представляющая Ингушский государственный университет.

Финал Конкурса «Знаю Кавказ» состоится 27 октября текущего года в дистанционном формате. В нем финалистам предстоит пройти ряд испытаний и подтвердить высокий уровень знания региона, продемонстрированный ранее, написать эссе, а также выполнить творческое задание. Финалисты будут бороться за ценные призы и возможность получить наставничество от ректоров крупнейших вузов Юга России и руководителей всероссийских молодежных общественных организаций. Каждый конкурсант получит сертификат участника и оценку собственных знаний.

Организаторами конкурса «Знаю Кавказ» выступают Северо-Кавказский федеральный университет, Южный федеральный университет и Фонд региональных исследований «Страна», при поддержке Фонда президентских грантов.

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