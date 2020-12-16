Студентка Ингушского госуниверситета стала победителем Международного конкурса выпускных квалификационных работ

Организаторами конкурса выступила Научная общественная организация «Профессиональная наука». Всего на конкурс было представлено 227 работ.

Студентка кафедры «Финансы и кредит» Камилла Гадаборшева получила диплом первой степени в номинации «Выпускная квалификационная работа по научному направлению «Экономические науки». Тема ее дипломной работы — «Анализ финансовых результатов и резервы их увеличения в условиях инфляционных процессов на примере российской нефтегазовой компании».

Научный руководитель Гадаборшевой — заведующая кафедрой «Финансы и кредит», кандидат экономических наук, доцент Лиза Цурова.