Студентка Ингушского госуниверситета стала победителем Международного конкурса выпускных квалификационных работ

0

Студентка четвертого курса Ингушского государственного университета Камилла Гадаборшева стала победителем Международного конкурса выпускных квалификационных работ, который прошел в дистанционном формате в Нижнем Новгороде, сообщила пресс-служба вуза.

Организаторами конкурса выступила Научная общественная организация «Профессиональная наука». Всего на конкурс было представлено 227 работ.

Студентка кафедры «Финансы и кредит» Камилла Гадаборшева получила диплом первой степени в номинации «Выпускная квалификационная работа по научному направлению «Экономические науки». Тема ее дипломной работы — «Анализ финансовых результатов и резервы их увеличения в условиях инфляционных процессов на примере российской нефтегазовой компании».

Научный руководитель Гадаборшевой — заведующая кафедрой «Финансы и кредит», кандидат экономических наук, доцент Лиза Цурова.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Посольство России в Каире попросило власти Египта об экстрадиции на родину четырех россиян — уроженцев Ингушетии
Двоих жителей Ингушетии будут судить за убийство мужчины и женщины почти 5 лет назад
В Ингушетии к 2021 году около 50 тысяч школьников будут охвачены дополнительным образованием
Учреждения культуры Ингушетии — активные участники всероссийской акции «Окна Нового года»
МегаФон сделал внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе
В Ингушетии 50 человек с Covid-19 находятся в отделении реанимации
Ингушский драмтеатр имени Базоркина приглашает на спектакль онлайн «Дом, построенный изо льда»
Минтруд России утвердил Правила по охране труда в сельском хозяйстве
Помощник полномочного представителя Ингушетии в Санкт-Петербурге посетил призывников из республики
В музее изобразительных искусств Ингушетии поздравили народного художника республики Багаудина Сагова с юбилеем
В заповеднике «Эрзи» проводят мероприятия по недопущению распространения опасных заболеваний среди диких животных

Главное

Яндекс.Метрика

 