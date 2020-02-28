Студентам сунженских колледжей рассказали, как защитить себя от правового произвола

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В Национальной библиотеке Ингушетии состоялся правовой час для учащейся молодежи республики «Как защитить себя от правового произвола», сообщает пресс-служба учреждения.

На встречу, инициированную Публичным центром правовой информации, были приглашены представители Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России и прокуратуры города Сунжа.

Прокурор Ибрагим Чербижев рассказал студентам, как следует поступать гражданину в случае задержания его сотрудниками полиции, что необходимо делать в первую очередь, чтобы защитить себя от правового произвола.

Заместитель председателя Сунженского городского совета, член ИРО АЮР Амир Белокиев рассказал, как нужно вести себя, когда сотрудники правопорядка предъявляют обвинение в уголовном или административном правонарушении.

Юристы осветили и другие аспекты по теме правового часа и ответили на вопросы аудитории.

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