Студентам сунженских колледжей рассказали, как защитить себя от правового произвола

На встречу, инициированную Публичным центром правовой информации, были приглашены представители Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России и прокуратуры города Сунжа.

Прокурор Ибрагим Чербижев рассказал студентам, как следует поступать гражданину в случае задержания его сотрудниками полиции, что необходимо делать в первую очередь, чтобы защитить себя от правового произвола.

Заместитель председателя Сунженского городского совета, член ИРО АЮР Амир Белокиев рассказал, как нужно вести себя, когда сотрудники правопорядка предъявляют обвинение в уголовном или административном правонарушении.

Юристы осветили и другие аспекты по теме правового часа и ответили на вопросы аудитории.