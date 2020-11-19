Коронавирус

Студентам-медикам, занятым в борьбе с коронавирусом, предусмотрят выплаты до конца 2020 года

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Для студентов медицинских вузов, занятых в оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, предусмотрят выплаты по 10 тыс. рублей в месяц до конца года, сообщает портал гарант.ру.

Такое предложение вынес Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по оценке текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, которое состоялось накануне.

Президент предложил поощрить и студентов медицинских училищ, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, для них выплаты составят по 7 тыс. рублей в месяц до конца года.

Глава государства также обратился к руководителям регионов, поручив оказывать волонтерским организациям помощь в виде предоставления средств связи и помещений.

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