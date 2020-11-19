Студентам-медикам, занятым в борьбе с коронавирусом, предусмотрят выплаты до конца 2020 года
Для студентов медицинских вузов, занятых в оказании медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, предусмотрят выплаты по 10 тыс. рублей в месяц до конца года, сообщает портал гарант.ру.
Такое предложение вынес Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства по оценке текущей ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, которое состоялось накануне.
Президент предложил поощрить и студентов медицинских училищ, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, для них выплаты составят по 7 тыс. рублей в месяц до конца года.
Глава государства также обратился к руководителям регионов, поручив оказывать волонтерским организациям помощь в виде предоставления средств связи и помещений.