Студентам ингушского медколледжа рассказали о правовых основах борьбы с терроризмом и экстремизмом

На мероприятии присутствовали представители ЦПЭ, специалист отдела АТК при Главе республики, инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Назрани и представитель духовенства.

В ходе встречи со студентами выступающие уделили особое внимание правовым основам борьбы с терроризмом и экстремизмом, раскрыли основные понятия, озвучили и разъяснили положения ряда статьей Административного и Уголовного кодексов Российской Федерации по преступлениям и правонарушениям, связанным с террористической и экстремистской деятельностью.

Каждый из выступавших пытался донести информацию через призму своей профессиональной деятельности. Приводили примеры правонарушений и преступлений, связанных с экстремистскими проявлениями, выявленными на территории республики, предупредили о необходимости быть осторожными в своих высказываниях, особенно на форумах в интернете.

Инспектор по делам несовершеннолетних Зара Нальгиева рассказала о профилактической работе, которую проводят сотрудники полиции и иных силовых структур. Имам с. Гамурзиево Адам Богатырев напомнил об ответственности за себя и за близких и родных, о том, что наша религия не позволяет причинять вред невинным людям какой бы национальности или вероисповедания они ни были.

Студенты колледжа также не остались безучастными, активно выстраивали диалог, задавая интересующие вопросы. В итоге все выступавшие сошлись во мнении, что для профилактики и предотвращения нежелательных последствий экстремизма необходимо разрабатывать комплексный подход как на научном, так и на государственном уровне.

По окончании встречи сотрудники Мемориального комплекса вручили студентам колледжа памятки «Как вести себя при угрозе террористического акта».