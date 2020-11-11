Студентам Ингушетии рассказали об экосистеме Сбера и спецпредложениях Зеленого дня

Спикеры ответили на вопросы студентов о трудоустройстве и компетенциях, которыми должны обладать сотрудники Сбера, впечатлениях от использования цифровых сервисов и уже забронированных скидках на сайте онлайн-акции Зеленый день.

Тимур Шадыжев, управляющий Ингушским отделением Сбербанка:

«С ИнгГУ мы сотрудничаем долгое время: как эксперты участвуем в студенческих мероприятиях и являемся «якорным» работодателем для отраслевого направления вуза: каждый третий сотрудник нашего отделения имеет диплом Ингушского университета. Сегодняшняя встреча, приуроченная к Международному дню студента, прошла в новом для нас формате и помогла детальнее изучить потребности наших клиентов-студентов. Также мы показали ребятам, как совместно со Сбером сегодня можно развивать Ингушетию и ежедневно создавать всё более комфортные условия для жизни».

В своём выступлении Тимур Борисович сделал акцент на одном из ключевых направлений работы — развитии безналичного оборота в Ингушетии. В Республике на 57%, до 915 млн рублей, вырос торговый онлайн-оборот в сравнении с аналогичным периодом в 2019 году. Также на 28%, до 550 единиц, с начала года увеличился парк терминальных устройств, включая агентскую платёжную сеть. Безналично можно оплатить покупки в магазинах, услуги ЖКХ и образования и проезд в общественном транспорте Назрани. Терминалы для оплаты установлены на автобусах муниципального предприятия ГУП «Ингушавтотранс». Отличительный знак этого транспорта — наклейка с логотипом Сбербанка и надписью: «Оплата в одно касание».

Лиза Цурова, заведующая кафедрой «Финансы и кредит» Ингушского госуниверситета:

«На протяжении многих лет мы плодотворно сотрудничаем с Ингушским отделением Сбербанка, в том числе в вопросах трудоустройства студентов. Нам интересны процессы, происходящие в Сбере, его ребрединг, формирование техногенной и наукоемкой экосистемы. Получилась живая и информативная для студенческой аудитории беседа. Надеюсь, что мы продолжим общаться в таком формате в ближайшей перспективе».

Также студентам ИнгГУ рассказали о сервисах экосистемы Сбера. В июне 2020 года в Магасе и Назрани запущен сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости СберМаркет. С его помощью удобно и безопасно через приложение или сайт можно заказывать доставку продуктов из гипермаркета региональной торговой сети «Столица». Заказ удобно оплатить онлайн банковской картой, наличными курьеру во время доставки или с помощью банковского перевода. Востребованными сервисами экосистемы Сбербанка во время пандемии также стали телемедицина Сберздоровье, онлайн-консультации по правовым вопросам «Личный юрист» и онлайн-кинотеатр Okko.

Не остался без внимания и День рождения компании, который традиционно отмечается 12 ноября. Спикеры рассказали, что в ноябре 2020 года Сбер в третий раз проводит Зелёный день — акцию скидок и специальных предложений для населения и бизнеса от банка, компаний экосистемы Сбера и его партнёров. Мероприятие традиционно пройдёт под девизом «Самый выгодный день в году!». Акция ежегодно позволяет всем жителям России приобретать финансовые и нефинансовые услуги Сбера на особых, выгодных условиях.