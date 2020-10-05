Строительство водозабора, очистных сооружений и других объектов запланировано в Ингушетии в рамках госпрограммы

На были рассмотрены предложения по разработке проектной документации на особо значимые объекты в целях формирования расходов госпрограммы России «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Фаттахов представил подготовленные кабинетом министров материалы по обозначенному вопросу.

В частности, Минстроем региона завялено о необходимости строительства очистных сооружений в городе Сунжа и Сунженском районе, а вместе с тем и водозабора на реке Асса мощностью до 100 тыс. кубометров в сутки. Дефицит таких сооружений становится серьезной угрозой здоровью жителей республики ввиду того, что вызывает распространение инфекционных заболеваний.

Посредством строительства водовода от водозабора «Назрань» до площадки резервуаров города Карабулака по программе «Улучшение водоснабжения в населенных пунктах Республики Ингушетия» планируется решить еще одну проблему, связанную с обеспечением населения субъекта качественной питьевой водой. Кроме того, реализация данной программы позволит увеличить добычу и транспортировку питьевой воды в объеме 40 тыс. кубов в сутки.

Материалы по вышеперечисленным объектам находятся на рассмотрении на федеральном уровне.

Минздравом Ингушетии с федеральным министерством была оговорена необходимость строительства районной больницы на 300 коек в Малгобеке и поликлиники на 300 посещений в смену в Карабулаке. Данные медучреждения позволят обеспечить высокий уровень соблюдения санитарно-эпидемиологического режима, оказание своевременной лабораторно-диагностической и лечебной помощи населению.

При рассмотрении запроса Минздрав России вынес условие — включение застройки в программу модернизации первичного звена здравоохранения Ингушетии. В свою очередь, региональным ведомством это условие было выполнено. На данный момент проектно-сметная документация на строительство больниц находится на стадии разработки. Обеспечение их квалифицированными кадрами предусмотрено в проекте программы модернизации первичного звена здравоохранения на 2021-2025 годы.

В качестве дополнительной меры защиты населения и объектов инфраструктуры от негативного воздействия вод реки Кенч в селськом поселении Экажево Назрановского района по линии Минприроды республики была отправлена заявка в Минэкономразвития России с приложением обосновывающей документации по проведению берегоукрепительных работ, реализация которых запланирована на 2021 год.

К данному запросу Минэкономразвития России также добавило предложения по включению к реализации в рамках вышеуказанной госпрограммы объектов капитального строительства в сельских поселениях Нестеровское, Троицкое и Сурхахи. Проектно-сметная документация мероприятий находится на стадии прохождения государственной экспертизы.

«Работа в данном направлении идет полным ходом и будет продолжена для выработки новых эффективных предложений по решению не только озвученных проблем, но и комплексному улучшению ситуации республики в целом», — отметил Фаттахов.