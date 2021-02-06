Строительство спорткомплекса в городе Сунжа Ингушетии может быть начато раньше запланированного срока

Об этом на встрече Главы республики с участием руководства управления Росимущества по региону, администраций Сунженского района и города Сунжи, сообщил министр спорта Али Дошхоклоев.

Более того, по его словам, при оперативной подготовке проектно-сметной документации и согласовании в ближайшее время земельного участка, строительство спортивного объекта можно перенести на более ранние сроки. Эта необходимость обусловлена и ветхим состоянием старого спортивного комплекса имени Бай-Али Дзаурова, который находится возле сунженского Дома культуры.

«У нас уже есть видение того, каким должен быть спортивный комплекс в Сунже, мы готовы предоставить весь пакет документов для скорейшего воплощения проекта в реальность», — отметил Дошхоклоев.

Глава республики рекомендовал руководителю Росимущества по региону Розат Долгиевой совместно с Минимущества Ингушетии рассмотреть вопрос передачи заявленного участка, который входит в перечень выявленных для возможности предоставления под строительство социальных объектов земель, в региональную собственность, чтобы форсировать последующие проектные процессы.

«Наша беда в том, что детсады, школы строятся на окраинах. Нецелесообразное и не всегда порядочное использование земель привело к этому. Скоро вынужденно в горы перенесем социальную инфраструктуру. Данный участок хороший, удобный для детей и молодежи со всей округи. И я вас предупреждаю: каждый сантиметр земли должен быть использован под нужды ребят. Продумайте пространство вокруг комплекса, спортивную площадку для занятий на открытом воздухе, озеленение территории — все, что необходимо новейшему сооружению, которое станет эпицентром спортивной жизни города и района», — подчеркнул Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.

Напомним, одной из целей национальной программы в сфере демографического развития является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к 2024 году до 55%.

Вместе с тем в настоящее время доля населения региона, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет всего 21,6% или 96 тысяч человек. На реализацию мероприятий регионального проекта в этой сфере до 2024 года предполагается выделить свыше 3 млрд рублей.