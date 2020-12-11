Строительство

Строительство школы в Карабулаке на 720 посадочных мест близится к завершению

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В четвёртом микрорайоне Карабулака продолжается строительство школы в рамках национального проекта «Образование». Современное трёхэтажное здание, рассчитанное на 720 посадочных мест, возводится на улице Толстого.

Вице-мэр Карабулака Азраил Джандигов ознакомился с состоянием дел на стройплощадке, оценил качество проводимых здесь работ. При посещении объекта он особое внимание уделил учебным помещениям и актовому залу, а также проверил готовность котельной.

Начальник стройучастка Ибрагим Пугоев сообщил, что на данном этапе активно ведутся внутренние работы, в том числе отделка, следом планируют приступить к обустройству прилегающей территории. По словам представителя подрядной организации, в целом работы выполнены на 80%.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, реализация проекта позволит полностью закрыть потребность в школьных ученических местах для третьего и четвёртого микрорайонов Карабулака. Образовательный объект даст хороший импульс развитию этой части города. Жители новостроек с нетерпением ждут завершения строительства.

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