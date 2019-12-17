Строительство

Строительство нового детсада в сельском поселении Яндаре завершат в начале 2020 года

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В сельском поселении Яндаре Назрановского района Ингушетии в начале 2020 года появится новый детский сад на 220 мест. Строительство объекта ведется в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» подрядной фирмой ООО «Горец», сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«Контрактная стоимость детского сада — 158 млн руб. На сегодняшний день 80% строительно-монтажных работ на объекте завершены, установлены котельная и трансформаторная подстанция. На стадии завершения работы по наружной и внутренней отделке, благоустройству территории. Согласно проекту, здание образовательного учреждения типовое, рассчитано на дневное пребывание детей дошкольного периода, в количестве 12 возрастных групп», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ввод в эксплуатацию объекта разгрузит очередность в детские сады и позволит создать новые рабочие места.
Напомним, что в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы в 2020-2021 годах в Ингушетии планируется начать строительство девяти школ на 720 мест каждая и восьми детских садов, каждый из которых будет рассчитан на 220 мест.

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