Строительство детского сада в Сунже завершено уже на 80%
В Сунже, вблизи железнодорожного вокзала, полным ходом идет строительство нового детского сада на 220 мест. Учебное заведение возводится в рамках программы «Развитие дошкольного образования» подрядной фирмой ООО «Кит-Строй». Объект уже завершен на 80%, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
«В данное время на стадии завершения работы по наружной и внутренней отделке здания, благоустройству территории, устройству кровли, внутренних сетей водопровода и канализации, установке дверей и облицовке стен керамической плиткой. В активной фазе внутренние отделочные работы и устройство полов. Двухэтажное здание построено на участке свыше 8 тыс. кв. м. Мощность объекта — 220 человек. Контрактная стоимость — 162 млн руб.», — говорится в сообщении.
Отмечается, что здание типовое, рассчитано на дневное пребывание детей дошкольного возраста.
Напомним, что в рамках реализации республиканской адресной инвестиционной программы в 2020-2021 годах в Ингушетии планируется начать строительство девяти школ на 720 мест каждая и восьми детских садов, каждый из которых будет рассчитан на 220 мест.