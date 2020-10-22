Строительство 31 соцобъекта по госпрограмме в селах Ингушетии завершат до конца года

«Всего в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в республике строится 84 объекта, в том числе 65 — по благоустройству сельских территорий, и одна автомобильная дорога. В настоящее время завершено строительство 53 объектов, на 14 объектах выполнено не менее 60% работ, на 17 объектах работы выполнены до 50-55% и приобретено два автобуса для социальных учреждений. Особого контроля требует капремонт здания школы и строительство детского сада на 120 мест в селе Вежарий, а также строительство дома культуры в горном селе Ляжги», — сказал Илезов.

По его словам, на всех объектах строительства работы ведутся в усиленном режиме.

«Также увеличено количество рабочих на стройплощадках, усилен контроль за ходом работ со стороны заказчиков объектов и правительства республики. До конца текущего месяца планируется выйти на уровень кассового исполнения до 80%», — добавил вице-премьер.

Напомним, что госпрограмма комплексного развития сельских территорий была утверждена правительством РФ в конце мая 2019 года. Общий объем ее финансирования в 2020-2025 годах составит около 2,3 трлн рублей, из которых 1 трлн рублей должен быть выделен из федерального бюджета. Структура проекта госпрограммы предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов и трех ведомственных целевых программ.