Строительство 30 школ необходимо Ингушетии для перехода на односменный режим

«В связи с ежегодным увеличением на 4-5 тыс. человек количества учащихся даже с учетом запланированных к строительству школ, по прогнозу, к 2025 году дефицит посадочных мест составит около 22 тыс. Для ликвидации дефицита ученических мест и перевода общеобразовательных организаций на односменный режим обучения необходимо дополнительное строительство на период до 2025 года 30 школ по 720 ученических мест», — сказал Сластенин.

По его словам, для ликвидации очередности в детские сады, необходимо строительство 20 новых дошкольных образовательных учреждений.

«Численность детей, поставленных на учет для предоставления места в дошкольных образовательных организациях, составляет 12 тыс. человек. С учетом положительной демографической ситуации в дошкольном образовании необходимо создать еще свыше 4 тыс. дополнительных мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет (20 детских садов)», — добавил глава правительства.

Напомним, что в текущем году к приему детей готово более 80 детских садов. До конца года власти региона намерены открыть еще 12 типовых дошкольных учреждений на 220 мест, что позволит сократить очередность в дошкольные учреждения на 2,6 тыс. мест.

В регионе функционирует 129 школ, в 74 организациях обучение проводится в две смены, в 55 — в одну. Дефицит посадочных мест в общеобразовательных организациях составляет 28 тыс.