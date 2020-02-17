Строительство 11 школ в Ингушетии позволит снизить дефицит учебных мест в регионе

«Только в текущем году в рамках нацпроектов мы вводим в эксплуатацию 11 новых школьных зданий. В общеобразовательных организациях созданы 17 центров для дополнительного образования детей, в 33 школах обеспечены условия для занятия физической культурой и спортом», — сказал руководитель субъекта в ходе совещания по вопросу готовности к проведению ЕГЭ с участием министра просвещения России Сергея Кравцова в Магасе.

Калиматов подчеркнул, что руководство республики вместе с тем ожидает роста качества образования и повышения уровня знаний учащихся.

По его словам, беспристрастным индикатором здесь является ЕГЭ — основная форма государственной итоговой аттестации учащихся общеобразовательных учебных заведений. Органы власти считают своей ключевой задачей его проведение максимально организованно, объективно, с обеспечением прозрачности на всех его этапах.

Калиматов заверил федерального министра в том, что в целом республика к проведению Единого государственного экзамена готова. Тем не менее, необходимо принять дополнительные меры, которые позволят провести итоговую аттестацию 2020 года на высоком качественном уровне.

По данным регионального Минстроя, в этом году в республике планируется завершить строительство около 30 объектов. Среди них 14 детских садов, 11 школ, три объекта здравоохранения и водоснабжения. Кроме этого в Ингушетии начнется возведение новых 10 школ и одного детского сада.

Новые учреждения образования будут строить в сельских поселениях Сурхахи, Яндаре, Барсуки, Экажево, Инарки, Верхние Ачалуки, Троицкое, городах Сунжа и Назрани.