Строитель оказался случайной жертвой внутритейпового конфликта в Назрани

«Адам работал на стройке неподалеку от места перестрелки. Увидев скопление людей и услышав крики, подошел поближе, чтоб разобраться в ситуации и хоть как-то помочь в разрешении спора», — сказал источник.

По его словам, строитель пытался разнять участников, но началась перестрелка с применением боевого оружия. Он получил серьезное ранение, от которого скончался.

Адам был единственным сыном, рос без отца. Его воспитывала мать, которая привила ему любовь к труду и людям. Он обеспечивал семью подработкой на стройках. У него остались две дочери и сын.

Напомним, 16 июня на основе имущественного спора между родственниками в Назрани произошёл конфликт с перестрелкой. Четыре человека, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли. Трое пострадавших были доставлены в местную больницу с ранениями разной степени тяжести.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по пп. «а » и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

В рамках расследования уголовного дела по факту перестрелки в Назрани задержаны несколько человек, их допрашивают.

Получивший тяжелое огнестрельное ранение и позже скончавшийся в больнице сотрудник Росгвардии не участвовал в конфликте и не применял табельное оружие. В момент инцидента сотрудник находился дома, одна из пуль попала в него. Он получил тяжелую рану, от которой скончался. На территории республиканской больницы обеспечено круглосуточное дежурство бойцов Росгвардии и наряда полиции для предотвращения потасовки между родственниками участников вооруженного конфликта.

Накануне сотрудники правоохранительных органов пресекли здесь драку родственников участников перестрелки.

Состояние одного из раненых немного стабилизировалось, мужчина пришел в сознание.