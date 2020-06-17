Строитель оказался случайной жертвой внутритейпового конфликта в Назрани

0

Местный житель Адам Амцедоев, погибший в результате перестрелки в Альтиевском округе Назрани, не участвовал в внутритейповом конфликте Медовых, а оказался там случайно, сообщил газете «Ингушетия» информированный источник.

«Адам работал на стройке неподалеку от места перестрелки. Увидев скопление людей и услышав крики, подошел поближе, чтоб разобраться в ситуации и хоть как-то помочь в разрешении спора», — сказал источник.

По его словам, строитель пытался разнять участников, но началась перестрелка с применением боевого оружия. Он получил серьезное ранение, от которого скончался.

Адам был единственным сыном, рос без отца. Его воспитывала мать, которая привила ему любовь к труду и людям. Он обеспечивал семью подработкой на стройках. У него остались две дочери и сын.

Напомним, 16 июня на основе имущественного спора между родственниками в Назрани произошёл конфликт с перестрелкой. Четыре человека, в том числе сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, погибли. Трое пострадавших были доставлены в местную больницу с ранениями разной степени тяжести.

СУ СКР по региону возбудило уголовное дело по пп. «а » и «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное группой лиц).

В рамках расследования уголовного дела по факту перестрелки в Назрани задержаны несколько человек, их допрашивают.

Получивший тяжелое огнестрельное ранение и позже скончавшийся в больнице сотрудник Росгвардии не участвовал в конфликте и не применял табельное оружие. В момент инцидента сотрудник находился дома, одна из пуль попала в него. Он получил тяжелую рану, от которой скончался. На территории республиканской больницы обеспечено круглосуточное дежурство бойцов Росгвардии и наряда полиции для предотвращения потасовки между родственниками участников вооруженного конфликта.

Накануне сотрудники правоохранительных органов пресекли здесь драку родственников участников перестрелки.

Состояние одного из раненых немного стабилизировалось, мужчина пришел в сознание.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Творческая делегация из Ингушетии примет участие в фестивале «Горцы» в Дагестане
Минкультуры Ингушетии принимает заявления от абитуриентов на целевое обучение в ведущих профильных вузах
Национальная библиотека Ингушетии приглашает к просмотру видеоматериалов, посвященных 110-летию Идриса Базоркина
В прибрежно-парковой зоне Магаса в июле завершат строительство детского сада
Калиматов прокомментировал конфликт с четырьмя погибшими в Назрани
Посещение заповедника «Эрзи» разрешено только с целью познавательного туризма небольшими группами
Ингушский театр юного зрителя будет капитально отремонтирован
У троих жителей Ингушетии правоохранителями изъято более 80 граммов «марихуаны»
Филиал Россельхозцентра по Ингушетии представил ежегодный «Обзор фитосанитарного состояния посевов и сельхозкультур»
В ОФСИН по Ингушетии ведется подготовка к голосованию по поправкам в Конституцию России
За сутки в Ингушетии Covid-19 подтвержден еще у 36 человек

Главное

Яндекс.Метрика

 