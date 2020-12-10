Столица Ингушетии стала участником конкурса «Моя дорога»

При этом основной для проектирования городской мобильности будет являться оценка поведения жителей города.

В этой связи, городская мэрия призывает жителей региона регистрироваться на этой платформе «100 городских лидеров» и голосовать за столицу Ингушетии.

По результатам голосования будут отобраны 5 муниципалитетов из пяти регионов, на территории которых будут пилотироваться решения по адаптации международных практик проектирования дорог (развязки, ограничения скорости, интегральные решения для транспортных узлов, система управления) и городской мобильности (автомобильной, велопешеходной, общественный транспорт).

Что получает пилотируемый регион?

Возможность применения ключевых прогрессивных решений и практик по новой городской мобильности от АСИ и РОСДОРНИИ в рамках национального проекта «безопасные качественные дороги»;

— внедрение Стандарта вовлечения граждан в решение вопросов развития городской среды применительно к реконструкции и строительству уличной дорожной сети;

— применение новейших подходов к проектированию и реконструкции дорог для снижения аварийности на местах с наибольшим числом ДТП.

Голосование за пилотные регионы продлится до 30 декабря 2020 года включительно. Далее, до 20 января 2021 года (включительно), из числа 10 заявок, набравших наибольшее количество голосов (лайков), комиссия конкурсного отбора выберет 5 территорий муниципальных образований, на которых в 2021 году состоится пилотирование системы партисипаторного проектирования дорог.

Партисипаторное проектирование подразумевает вовлечение в процесс разработки проекта всех заинтересованных сторон — проектировщиков, администрации, специалистов, обслуживающих дороги, предпринимателей, экологов, экспертов в сфере транспорта, социологов, психологов и жителей. Обсуждение проектов проводится в рамках публичных сессий и рабочих групп, — рассказывают в городской администрации.

При таком проектировании дорог будут применены международные практики, которые учтут необходимость развязок, ограничений скорости, интегральных решений для транспортных узлов и систем управления. Внимание уделят не только личному, но и велосипедному, а также общественному транспорту.

Проголосовать за Магас можно также пройдя по ссылкам в социальной сети Инстаграм magas_capital и aushev_usman/