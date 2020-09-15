Коронавирус

Стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19 медицинским и социальным работникам продлены

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Стимулирующие выплаты за борьбу с COVID-19 медицинским и социальным работникам продлены, денежные средства для этих целей выделяются из резервного фонда правительства РФ сообщает портал гарант.ру.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, по которому срок предоставления стимулирующих доплат медикам, работающим с коронавирусными больными, продлен на сентябрь. Также государство до середины октября продлило выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом и людьми из группы риска.

Напомним, стимулирующие выплаты медицинским работникам и работникам социальной сферы, оказывающим помощь гражданам с коронавирусом, были введены по инициативе Президента России. В соответствии с его поручением с апреля врачи, работающие с пациентами с новым коронавирусом, получают по 80 тыс. руб., фельдшеры и медсестры — по 50 тыс. руб., младший медперсонал — по 25 тыс. руб. в месяц.

Врачам скорой помощи, работающим в составе бригад, оказывающих помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, предусмотрены выплаты по 50 тыс. руб. Фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин выплачивается по 25 тыс. руб. в месяц.

А с 15 апреля стимулирующие доплаты получают сотрудники социальных учреждений — детских интернатов, домов престарелых, обслуживающие зараженных коронавирусной инфекцией.

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