Конкурс

Стартовало интернет-голосование в конкурсе «СМИротворец-2020»

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На днях стартовало интернет-голосование в конкурсе «СМИротворец-2020», оно продлится до 30 декабря текущего года.
 

Проголосовать за понравившуюся работу можно на официальном сайте конкурса.
В борьбе за приз участвуют работы, попавшие в шорт-лист, — это материалы, опубликованные в 152 СМИ и блогах из 50 регионов страны. Материалы распределены по семи номинациям: «Печать», «Телевидение», «Радио», «Интернет», «Нация победителей», «Детские и молодежные СМИ», «Блоги». Голосовать можно не чаще одного раза в сутки с одного ip-адреса.

Финал «СМИротворца-2020» прошел в Москве 30 ноября. Всероссийскому конкурсу предшествовали этапы в двух федеральных округах. «СМИротворец-2020» собрал рекордное количество участников из всех восьми федеральных округов России — 1378. Экспертный совет рассмотрел свыше 14 тыс. материалов.

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