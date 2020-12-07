Стартовало интернет-голосование в конкурсе «СМИротворец-2020»

Проголосовать за понравившуюся работу можно на официальном сайте конкурса.

В борьбе за приз участвуют работы, попавшие в шорт-лист, — это материалы, опубликованные в 152 СМИ и блогах из 50 регионов страны. Материалы распределены по семи номинациям: «Печать», «Телевидение», «Радио», «Интернет», «Нация победителей», «Детские и молодежные СМИ», «Блоги». Голосовать можно не чаще одного раза в сутки с одного ip-адреса.

Финал «СМИротворца-2020» прошел в Москве 30 ноября. Всероссийскому конкурсу предшествовали этапы в двух федеральных округах. «СМИротворец-2020» собрал рекордное количество участников из всех восьми федеральных округов России — 1378. Экспертный совет рассмотрел свыше 14 тыс. материалов.