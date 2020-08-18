Акция

Стартовала регистрация для участия в Диктанте Победы

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Предварительная регистрация для участия в акции на площадках проведения Диктанта Победы в субъектах РФ доступна на официальном сайте с 18 августа 2020 г.

Сам диктант пройдет 3 сентября во всех регионах России.

Регистрация участия в Диктанте Победы поможет участникам выбрать место для написания диктанта, а затем получить результат в личном кабинете на сайте. В каждом из регионов России у участников будет широкий выбор площадок: от главных, до наиболее удобных даже для жителей отдаленных поселков.

Подробности на сайте.

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