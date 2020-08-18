Стартовала регистрация для участия в Диктанте Победы
Предварительная регистрация для участия в акции на площадках проведения Диктанта Победы в субъектах РФ доступна на официальном сайте с 18 августа 2020 г.
Сам диктант пройдет 3 сентября во всех регионах России.
Регистрация участия в Диктанте Победы поможет участникам выбрать место для написания диктанта, а затем получить результат в личном кабинете на сайте. В каждом из регионов России у участников будет широкий выбор площадок: от главных, до наиболее удобных даже для жителей отдаленных поселков.
Подробности на сайте.