Стартовала регистрация для участия в Диктанте Победы

Сам диктант пройдет 3 сентября во всех регионах России.

Регистрация участия в Диктанте Победы поможет участникам выбрать место для написания диктанта, а затем получить результат в личном кабинете на сайте. В каждом из регионов России у участников будет широкий выбор площадок: от главных, до наиболее удобных даже для жителей отдаленных поселков.

Подробности на сайте.