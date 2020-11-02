Стартовал финальный этап X Всероссийского конкурса «Народный участковый»

Конкурс проводится ежегодно Министерством внутренних дел страны совместно с издательским домом «Комсомольская правда»

За звание лучшего участкового уполномоченного полиции страны во время заключительного тура будут бороться 84 полицейских — по одному представителю от каждого регионального подразделения МВД России. Все они — победители региональных этапов, которые по традиции проводились в формате онлайн-голосования.

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Отдать свой голос за претендента можно на специальной странице сайта газеты «Комсомольская правда» www. kp. ru в течение 10 дней.

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Там размещена информация о кандидатах на звание «Народного участкового», результатах их служебной деятельности и профессиональных достижениях, случаях из практики, а также фотографии и видеоматериалы.

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Участковые уполномоченные, которые наберут наибольшее количество голосов, получат дипломы и призы, сообщается на странице МВД по республике в Instagram.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», в ходе интернет — опроса на официальном сайте министерства внутренних дел по региону граждане определили участкового уполномоченного полиции, который будет представлять республику на заключительном Всероссийском этапе конкурса. Победителем стал сотрудник ОМВД России по Назрановскому району Беслан Беков.

Второй этап состязаний проходил с 7 по 16 октября. За возможность представлять Ингушетию на заключительном этапе конкурса боролись три участковых уполномоченных полиции.