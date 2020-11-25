Борьба

Старшим тренером юниорской сборной Ингушетии по вольной борьбе назначен Муса Дзортов

0
Муса Дзортов (справа)

Исполком Федерации спортивной борьбы Ингушетии под председательством президента Руслана Белхороева назначил Мусу Дзортова старшим тренером юниорской сборной республики по вольной борьбе.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, согласно уставу ФСБИ, тренеров региональных сборных назначает президент федерации, если большее число заседателей проголосовало «за». Кандидатуру Мусы Дзортова предложил вице-президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Магомед Мусаев, ответственный за направление вольной борьбы.

Тренерской деятельностью Муса Дзортов занимается уже более шести лет, один из его воспитанников уже стал победителем первенства России по вольной борьбе.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии объединят общественные структуры в единый союз для борьбы с распространением наркотиков
В правительстве анонсировали образование совета по развитию мелиоративного комплекса при Главе Ингушетии
Жители Ингушетии могут поздравить своих мам с Днем матери, записав видеоролик
В третьей школе Карабулака 3 декабря пройдёт всероссийский «Урок цифры»
В Ингушетии прошел семинар для работников сельских домов культуры
Ингушский драмтеатр имени Базоркина представит спектакль онлайн «Поспешное замужество»
В сельском поселении Экажево продолжается строительство нового Дома культуры
В Ингушетии растет число случаев заражения Covid-19 — за сутки 82 человека
В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»
Первый вице-премьер Ингушетии проверил качество реализации проекта по реабилитации центрального карабулакского пруда
«Чемпионы добрых дел»: сразу два социальных проекта «Ростелекома» на Юге стали лауреатами международного форума

Главное

Яндекс.Метрика

 