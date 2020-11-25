Старшим тренером юниорской сборной Ингушетии по вольной борьбе назначен Муса Дзортов

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, согласно уставу ФСБИ, тренеров региональных сборных назначает президент федерации, если большее число заседателей проголосовало «за». Кандидатуру Мусы Дзортова предложил вице-президент Федерации спортивной борьбы Ингушетии Магомед Мусаев, ответственный за направление вольной борьбы.

Тренерской деятельностью Муса Дзортов занимается уже более шести лет, один из его воспитанников уже стал победителем первенства России по вольной борьбе.