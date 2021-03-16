Благоустройство

Старшеклассникам Карабулака рассказали о предстоящем рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий

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Представители мэрии Карабулака и регионального отделения Общероссийского народного фронта провели совместное мероприятие по разъяснению городским старшеклассникам основных аспектов предстоящего рейтингового голосования по отбору общественных территорий, благоустройство которых намечено в 2022 году.

В рамках данной информационной кампании встреча состоялась в актовом зале школы-гимназии № 1. Заместитель главы Карабулака Азраил Джандигов и региональный координатор центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Зарема Оздоева рассказали учащимся 9-11 классов о целях и особенностях голосования с помощью единой федеральной онлайн-платформы, подробно останавливаясь на процедурных моментах. Они представили перечень предварительно отобранных общественных территорий, включенных в список для голосования, поделились успешными примерами благоустройства объектов на территории города за время реализации программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда», ответили на поступившие из зала вопросы.

«Вице-мэр Карабулака отметил, что рейтинговое голосование даёт возможность каждому принять участие в развитии своего населённого пункта, повлиять на его будущее. Голосовать за общественные территории можно с 14 лет, поэтому молодые люди должны воспользоваться этим правом, внести лепту в создание благоприятной городской среды», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

Член регионального штаба ОНФ напомнила, что лучшей практикой 2017 года в Ингушетии стало благоустройство в Карабулаке большой дворовой территории шести многоквартирных домов. Также она отметила совершенно новый вид городских зон отдыха после их реконструкции в рамках указанного нацпроекта, акцентировав внимание на сквере Ветеранов.

В завершение мероприятия Азраил Джандигов и Зарема Оздоева попросили школьников принять активное участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, которое пройдет в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Объекты, которые получат наибольшую поддержку жителей, войдут в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» и будут благоустроены в первую очередь.

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