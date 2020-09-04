Коронавирус

Старшая медсестра в ингушской больнице стала первой жертвой коронавируса среди медиков в республике

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Первый медработник с коронавирсной инфекцией скончалась в республике, об этом сообщил известный в регионе рентгенолог Ахмед Ахильгов на своей странице в Фейсбук.

«Сегодня мне сообщили печальную весть, что от COVID-19 умер первый медработник Ингушетии — старшая медицинская сестра операционного блока Албогачиева Роза», — пишет Ахильгов.

Эту информацию газете «Ингушетия» подтвердили в правительстве республики, не назвав фамилию умершей.

По данным, республиканского оперштаба, по состоянию на 3 сентября всего проведено скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию — 65 623. По результатам исследований — 4 477 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки — 23. Всего жертвами инфекции в регионе стали 76 пациентов. Выздоровело — 3964 человека.

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