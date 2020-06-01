Старинные предметы обихода пополнят Ингушский краеведческий музей
Работники исторического музея имени Серго Орджоникидзе, филиала Ингушского государственного музея краеведения, провели поисковую работу с целью пополнения музейного фонда, сообщила пресс-служба учреждения.
С помощью жителей сельского поселения Мужичи, где расположен филиал, были собраны старинные предметы, которые в последующем, после снятия карантина, займут свое место в экспозиции краеведческого музея имени Тугана Мальсагова в Назрани.
Среди экспонатов — две керосиновые лампы, два железных утюга, старинный чемодан, радиоприемник, ручные сепараторы, швейные машинки, ножницы для стрижки овец, сундук и серп.