Стали известны имя соперника и дата проведения боя боксера Али Измайлова

По информации менеджера, десятираундовый поединок между боксерами состоится в Минске 20 ноября.

Отметим, что Руслан Файфер выступает на профессиональном ринге с 2013 года. На его счету 25 побед в 27 боях, 16 встреч боксеру удалось завершить нокаутом. Он становился обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF, является обладателем нескольких чемпионских поясов по различным версиям.

Али Измайлов дебютировал в профи в августе 2019 года. На сегодняшний день на счету ингушского тяжеловеса серия из 4 беспроигрышных поединков.

Как ранее сообщала наша газета, подготовку к предстоящему бою Али Измайлов проводит в Великобритании под руководством Геннадия Гордиенко. До своего отъезда боксер некоторое время жил и тренировался на базе ЛОКа «Армхи» в Джейрахском районе республики. По словам Хусейна Бузуртанова, там для спортсмена и его наставника были созданы самые комфортные условия.