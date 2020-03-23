Сроки проведения VI всероссийской недели охраны труда перенесены

Мероприятие ранее было запланировано на период с 6 по 10 апреля текущего года. Меры по переносу сроков приняты в соответствии с решением заместителя председателя правительства Российской Федерации Т. А. Голиковой.

Конкретные даты проведения недели будут определены на очередном заседании организационного комитета по подготовке и проведению недели.