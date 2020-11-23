Сроки написания итогового сочинения в 11 классах перенесены

Такое решение согласовано Рособрнадзором и Минпросвещения России и одобрено на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.

Успешное написание итогового сочинения является для выпускников 11-х классов допуском к государственной итоговой аттестации. Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе выбрать написание изложения.

Также на заседании оперативного штаба принято решение об изменении формата проведения итогового собеседования по русскому языку, которое является допуском к государственной итоговой аттестации для выпускников 9-х классов. Согласно расписанию, итоговое собеседование должно пройти 10 февраля 2021 года и в дополнительные сроки 10 марта и 17 мая 2021 года.

При сохранении неблагоприятной эпидемиологической обстановки собеседование будет проводиться в эти сроки по решению региональных органов исполнительной власти в дистанционном формате с использованием информационно-коммуникационных технологий.